Москва, , 13:18 — REGNUM В Москве сохраняется жёсткое требование к ношению масок и перчаток, заявил 30 апреля первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

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Немерюк рассказал, что на майские праздники в Москву приезжает большое количество гостей, а посещаемость торговых центров в эти дни может быть повышенной.

«Жёсткое требование по ношению как масок, так и перчаток сохраняется, — сказал он. — Поэтому хотел бы обратить на это особое внимание. Со своей стороны, мы, совместно с ОАТИ и с коллегами из Роспотребнадзора, будем жёстко проверять торговые предприятия и в первую очередь торговые центры на предмет соблюдения тех требований, которые установлены указом мэра».