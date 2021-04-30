Москва, , 13:18 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту прав и законных интересов неквалифицированных инвесторов-физических лиц при заключении договоров страхования, содержащих высокие инвестиционные риски, внесли в Госдуму парламентарии во главе с депутатом Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») и сенатором Николаем Журавлёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля.

Страховая организация заключает договор страхования при условии, что лицо, имеющее намерение заключить такой договор, признано квалифицированным инвесторам.

Основные требования к проведению тестирования устанавливаются на уровне базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации, следует из документа.

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В случае нарушения страховой организацией обязанности по проведению тестирования законопроект предлагает и способы защиты потребителей страховых услуг. Страхователь вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, а страховщик обязан вернуть страхователю страховую премию в полном объеме и возместить все расходы, понесенные страхователем при заключении договора, за вычетом произведенных выплат.

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