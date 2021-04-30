Москва, , 13:18 — REGNUM Введение нерабочих дней в период с 4 по 7 мая связано с рекомендациями эпидемиологов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Гуляем [в предстоящие майские выходные дни с 1 по 10 мая] мы не ради того, чтобы гулять, а по рекомендациям специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент», — сказал Песков.

Он напомнил, что коронавирус «пока не побежден, эпидемия пока продолжается, она не ушла полностью».