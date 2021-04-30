Казань, , 13:17 — REGNUM Об этом 30 апреля заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

«Знаменательным событием на полях заседания стало подписание меморандума о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Узбекистана и соответствующего плана совместных мероприятий на 2021−2023 годы», — заявила Малкина.

В рамках данного меморандума предполагается сотрудничество в сфере торговой политики, таможенно-технического регулирования, защиты прав потребителей, обращения лекарственных средств, медицинских изделий, а также в сфере финансовых рынков, транспорта, энергетики и других.

«Мы очень надеемся, что будет продолжен обмен опытом, информацией, будут проведены дополнительные консультации, встречи на уровне экспертов и бизнес-сообщества, и всё это позволит начать процессы постепенной гармонизации», — указала она.