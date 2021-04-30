Пенза, , 13:22 — REGNUM В парках Пензы открытие летнего сезона планировалось с 1 мая. На начало 200-летнего сезона повлияли погодные условия. Праздничные мероприятия по этому поводу состоятся 2 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

В центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского торжественное открытие начнется в 12:00 (мск), а в детском парке — в 11:00 (мск). Программа праздника осталась неизменной. Жителей приглашают весело и с пользой провести время в городских парках.

Синоптики в первый майский день прогнозирует в Пензе дожливую погоду с температурой воздуха ночью около +8 градусов, днем — +11…+16 градусов. Второго мая температура воздуха существенно не изменится, а дождь возможен лишь кратковременный.

ИА REGNUM напоминает, в пензенском парке имени В. Г. Белинского в честь открытия сезона представят творческие номера исполнители и коллективы области, будут работать спортивные и развлекательные площадки. Помимо этого, гостей праздника ожидают мастер-классы, пленэры, ярмарки, фотозоны и множество других мероприятий. Кульминацией станет дискотека под открытым небом с участием кавер-групп.

В детском парке пройдут не менее увлекательные мероприятия. Здесь организаторы преобразят территорию в настоящее сказочное королевство. Гостей будут встречать аниматоры и ростовые куклы. Вест день можно послушать выступления творческих коллективов. В конце вечера посетители парка смогут потанцевать под открытым небом и посмотреть семейную комедию.

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