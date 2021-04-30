Москва, , 13:14 — REGNUM Рубль 29 апреля в моменте обновил максимумы 19 марта, протолкнув доллар вплотную к отметке 74 руб., которая и выступила плацдармом для последующего отскока заявил корреспондентуИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня, 30 апреля, давление на российскую валюту усилилось, расчистив котировкам путь к уровню 75 руб. на фоне повсеместного укрепления доллара.

Рублю не удалось продолжить укрепление из-за сильной статистики из США, где предварительные данные отразили рост экономики страны на 6,4% в годовом выражении.

Благоприятный отчет подтолкнул доходность трежерис к росту, что в свою очередь надавило на конкурентов доллара, включая «россиянина».

Сегодня дополнительный негатив для рубля несет ухудшение отношения к риску на фоне слабой статистики по деловой активности в Китае.

Также российская валюта на данный момент не ощущает поддержки со стороны рынка нефти, где наблюдается умеренная нисходящая коррекция после трех дней довольно энергичного роста.

Еще одним аргументом в пользу ослабления рубля служит завершение торговой недели перед длинными майскими праздниками в России — в рамках подготовки к затяжным выходным участники рынка склоняются к фиксации прибыли, тем более что рубль сейчас находится на относительно привлекательных уровнях.

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, вероятно, будет пытаться протестировать отметку 75 руб., но ее уверенный пробой может и не состояться до конца сессии.

Это может произойти, поскольку на рынках не наблюдается явного бегства от рисков, и в целом бычий потенциал доллара выгляди скромно. Евро/рубль продолжит осциллировать над уровнем 90 руб. и целиться на область 91 руб.», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль в мае: резких колебаний курса не ожидается