Москва, , 13:14 — REGNUM В Кремле не знают о возможности сокращения новогодних выходных из-за введения нерабочих дней в мае 2021 года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не знаю, такой информацией не располагаю», — сказал Песков.

Он напомнил, что выходные были введены не ради отдыха, а согласно рекомендациям эпидемиологов.

В этой связи, подчеркнул Песков, «вряд ли эти дни, которые объявлены, подлежат какой-то дальнейшей компенсации».

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что каких-либо решений на этот счет не принималось.