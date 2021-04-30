Оренбург, , 13:14 — REGNUM Оренбургская область присоединилась к всероссийской акции «Сад памяти». Сегодня новые деревья «Сада памяти» высаживают в Оренбургском, Адамовском, Асекеевском, Грачёвском, Бузулукском и Сакмарском районах, Новосергиевке и Кваркено, сообщает 30 апреля пресс-служба областного правительства.

Новые саженцы появятся у памятников и мемориалов погибшим в годы Великой Отечественной войны, в парках и лесничествах региона. Участником акции стал губернатор Денис Паслер. Он посадил на Набережной Урала саженцы молодого клена.

«Из Оренбуржья на фронт отправились больше 411 тысяч человек. 187 тысяч оренбуржцев так и не вернулись домой с поля боя. В память о них, о наших дедах и прадедах, всех, кто погиб в годы войны, мы присоединились к всероссийской акции в прошлом году, посадив больше 16 000 саженцев в населённых пунктах и больше 2 млн сеянцев на землях лесного фонда. В этом году мы продолжаем создавать свои «Сады памяти», — сказал Денис Паслер.

Он отметил, что для реализации проекта уже подобрано 119 участков — проспектов, аллей, парков и лесничеств. Планируется до 21 июня высадить больше 3 тыс. саженцев сосны, тополя, вяза, яблони и рябины, а осенью продолжить эту работу.

«Я думаю, оренбургская Набережная — это подходящая площадка для появления новой аллеи крупномеров, которая будет напоминать о подвиге наших ветеранов», — выразил мнение Денис Паслер.

Добавим, впервые акция прошла в 2020 году. Её цель — создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны: в общей сложности в России и за рубежом должны посадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в 1941—1945 годах. Поддержал акцию и президент РФ Владимир Путин. Он высадил дерево во время церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. К масштабной инициативе тогда присоединились более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и более чем 50 стран мира.