Вена, , 13:13 — REGNUM Поставка российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Австрию будет начнется только после регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом 30 апреля заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Изначально была мысль использовать «Спутник», возможно, без регистрации ЕМА. Мы в правительственной коалиции решили сделать это только после регистрации ЕМА», — сказал он журналистам.

Он добавил, что поставка последует только после того, когда будет регистрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил, что Австрия не намерена регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне и будет ждать итогов проверки от Европейского агентства лекарственных средств.

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