Джакарта, , 13:13 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах рассказал о том, что сотрудник посольства Индонезии в Сингапуре был замешан в коррупционном деле, сообщает Sindonews.

Сотрудник был назначен в посольство Индонезии в качестве атташе по вопросам труда.

Теуку Фаизашах заявил, что был предпринят ряд шагов для предотвращения случаев коррупции или злоупотребления властью в представительствах Индонезии за рубежом.

По его словам, существует механизм отчетности, даже со стороны общественности и третьих лиц, если есть признаки злоупотребления властью со стороны сотрудников министерства.

Ранее трое граждан Сингапура были признаны виновными в коррупции, связанной с выбором двух страховых компаний для предоставления гарантий индонезийским работникам. Сообщалось также, что в этом деле был замешан бывший сотрудник посольства Индонезии в Сингапуре.