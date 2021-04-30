Иркутск, , 13:12 — REGNUM В связи с неблагоприятными погодными условиями власти Иркутской области ввели особый особый противопожарный режим (ОПР). Как сообщает 30 апреля пресс-служба областного правительства согласно постановлению, подписанному заместителем главы региона Константином Зайцевым, этот режим будет действовать в южных, центральных и западных территориях 1 мая и по 15 июня.

В документе сказано, что ОПР вводится «в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических условий, возникающей угрозой населенным пунктам, объектам экономики, в целях обеспечения безопасности населения Иркутской области».

На период действия особого противопожарного режима устанавливаются определенные требования. Гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Исключения сделаны для тех, кто работает в лесу на основании заключенных государственных контрактов, выполняет госзадания по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, кто направляется в оздоровительные учреждения, на туристические базы или находится в них, а также участвует в международных соревнованиях, проводимых на спортивных базах, которые расположены в лесной зоне.

Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещается готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений. При прогнозировании усиления ветра свыше 15 м/сек в населенных пунктах могут отключать электроэнергию.