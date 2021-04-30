Самара, , 13:13 — REGNUM Лучших экспортеров Самарской области 2020 года наградили в Самаре. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

Сообщается, что областной конкурс «Экспортер года» проходит в регионе в четвертый раз.

«В прошлом году, несмотря на особые условия работы, мы оказали поддержку 380 компаниям, оказали содействие предпринимателям в заключении 90 экспортных контрактов. Общая сумма поддержанного экспорта региона составила 2,5 млрд рублей», — приводи пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

Он также сообщил, что в 2021 году руководство региона подходит к поддержке экспортеров комплексно, ускоряя их вывод на зарубежные рынки.

По итогам конкурса, были отмечены 15 областных предприятий, которые работают в сфере услуг, промышленности, АПК, высоких технологий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что поддержка предпринимательства и условия для увеличения объемов экспортируемой продукции в Самарской области осуществляется в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».