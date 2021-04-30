Москва, , 13:11 — REGNUM Законопроект о модернизации страхования в России внесли в Госдуму парламентарии во главе с депутатом Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») и сенатором Николаем Журавлёвым, передает корреспондент 30 апреля.

Поправки модернизируют институт страхования ответственности. В действующем Гражданском кодексе РФ представлены страхование ответственности за причинение вреда (статья 931 ГК РФ) и страхование ответственности за нарушение договоров (статья 932 ГК РФ). Однако, на практике многие договоры страхования ответственности объединяют оба этих вида (страхование ответственности перевозчиков, нотариусов, оценщиков и так далее). Кроме того, отмечают авторы, устарел подход, в соответствии с которым страхование риска ответственности за нарушение договора допускается исключительно в случаях, предусмотренных законом.

Допущение возможности страхования договорной ответственности в любых случаях отвечало бы задачам обеспечения устойчивости гражданского оборота, создавало бы дополнительные гарантии для интересов кредиторов страхователя, уверены парламентарии.

В особенности важным такое допущение становится для развития корпоративных отношений, применительно к которым имеет большое значение создание дополнительных гарантий для хозяйственных обществ и их участников на случай неразумного или недобросовестного осуществления прав и обязанностей лицами, выполняющими функции единоличных исполнительных органов (директорами), и лицами, входящими в состав коллегиальных органов хозяйственных обществ.

Кроме того, парламентарии не видят оснований для сохранения подхода, в силу которого по договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя.

Развитие экономических отношений к настоящему времени настоятельно требует допустить возможность страхования ответственности директоров компании самими компаниями, дочерних структур холдингов — материнскими компаниями, оценочными организациями — своих работниковоценщиков и так далее, уверены они.

Политико-правовых оснований для запрета страхования договорной ответственности другого лица не усматривается, в связи с чем законопроект предполагает отход от этого правила.

Для формирования цельного института страхования гражданско-правовой ответственности изменяется наименование и содержание статьи 931 ГК РФ, статья 932 признается утратившей силу, а в пункте 1 статьи 955 слова «риска ответственности за причинение вреда» заменяются словами «гражданско-правовой ответственности».

Одновременно предлагается указать, что по договору страхования гражданско-правовой ответственности может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. Предполагается, что застрахованное лицо может быть определено законом или договором, при этом застрахованное лицо может быть описано способом, позволяющим определить это лицо на момент наступления страхового случая. Если это лицо не определено или не может быть определено в соответствии с законом или договором, считается застрахованным риск ответственности самого страхователя.

Личное страхование

Парламентарии обратили внимание на то, что действующая норма препятствует развитию института личного страхования, формированию различных пакетов страховых услуг для граждан.

Законопроект предполагает исключение абзаца второго пункта 1 из статьи 927 ГК РФ.

В целом, указали авторы, принятие законопроекта позволит повысить привлекательность российской юрисдикции для внутренних и внешних инвесторов, поскольку проектом предлагается к использованию эффективный и универсальный инструмент страхования гражданско-правовой ответственности