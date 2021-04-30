Москва, , 13:12 — REGNUM Указ о присвоении звания Героя Труда пятерым жителям России подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что данное звание присваивается капитану-наставнику отдела Департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в городе Владивостоке Геннадию Антохину, трактористу общества с ограниченной ответственностью имени Кирова (Ростовская область) Александру Бондаренко, машинисту крана доменного цеха акционерного общества «Евраз ЗСМК» в Кузбассе Людмиле Сусляковой, худруку — директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» Мураду Кажлаеву и заместителю генерального директора — управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн» (Ярославская область) Виктору Полякову.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля директора чебоксарской строительной компании Алексея Палькина наградили орденом за заслуги перед Чувашской Республикой.