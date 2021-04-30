Москва, , 13:10 — REGNUM В Кремле приветствуют принятое властями Таджикистана и Киргизии решение о прекращении огня на границе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обе стороны наладили контакт по линии министров иностранных дел. Мы, конечно, обеспокоены этими новостями [о конфликте в населённом пункте на границе Киргизии и Таджикистана], внимательно следим и приветствуем принятое решение о прекращении огня», — сказал Песков.

Он выразил надежду на то, что «это будет устойчивое прекращение огня», которое в дальнейшем позволит избежать дальнейших эксцессов подобного толка.