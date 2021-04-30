Нижний Новгород, , 13:08 — REGNUM Мирового судья Кстовского судебного района рассмотрел иск Нижегородского регионального управления Росприроднадзора к компании «ЭКОИН-НОРСИ» (одно из дочерних предприятий компании «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез») о неисполнении предписания об устранении экологических нарушений.

Суд признал претензию Росприроднадзора обоснованной и оштрафовал подразделение «Лукойла» на 1,3 млн рублей.

Отметим, что поводом для иска послужило игнорирование части предписаний, вынесенных по итогам плановой проверки, проведенной Росприроднадзором в марте 2020 года по жалобам жителей Кстовского района на неприятный запах.

В ходе проверки были установлены многочисленные нарушения экологического законодательства, допущенные предприятием, которое осуществляет забор речной воды и ее подачу абонентам Кстовского района, а также прием и очистку сточных вод не только от населения, но и ряда крупных промышленных компаний.