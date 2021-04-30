Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге зарегистрирован первый случай заражения человека клещевым энцефалитом в наступившем клещевом сезоне. За предпоследнюю неделю апреля в городе на Неве было зафиксировано более 360 случаев присасывания клещей. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 19 по 25 апреля в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратилось 366 человек, в том числе 58 детей. Всего в черте города укусы зарегистрированы в 52 случаях, в том числе в Пушкинском районе — 17 случаев, в Курортном и Колпинском районах — по семь случаев, в Красносельском — пять, в Красногвардейском — четыре, в Выборгском, Невском — по три, в Петродворцовом, Приморском — по два случая, в Московском и Кировском районах — по одному случаю.

«С начала сезона 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом у взрослого, не привитого против клещевого энцефалита. Укус получен на территории Выборгского района Ленинградской области. Других инфекций, передающихся клещами, на территории Санкт-Петербурга в указанный период 2021 года не зарегистрировано», — отметили в управлении надзорного ведомства.

Там напомнили, что в случае обнаружения на себе клеща, необходимо его осторожно снять. Лучше это сделать в травмпункте в поликлинике по месту жительства или в любом травмпункте города или области. Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» или в иные лаборатории, проводящие такие исследования.

«С 19 по 25 апреля на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) исследовано 288 клещей, положительных — один. На наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано 288 клещей, положительных — 69», — подытожили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

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