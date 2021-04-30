Алма-Ата, Казахстан, , 13:06 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны в Алма-Ате получат к 9 мая по миллиону тенге ($2338). Об этом 30 апреля сообщает агентство InformBuro со ссылкой на решение депутатов маслихата (совета) города.

С предложением об увеличении выплат выступила глава управления социального благосостояния города Назира Тогизбаева. Кроме того, супруге или супругу погибшего ветерана выплатят по 50 тыс. тенге ($117).

Отмечается, что в Алма-Ате остались 123 ветерана Великой Отечественной войны. В 2021 году из городского бюджета выплаты к 9 мая получат 17 тыс. человек. Выплаты ветеранам в размере миллиона тенге утвердили во всех регионах Казахстана.

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