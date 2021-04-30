Москва, , 13:05 — REGNUM Следственные органы проверяют сведения об издевательствах над постояльцами дома инвалидов и престарелых «Мирника», расположенного на западе Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

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По информации ТАСС, до 27 июля 2020 года работники организации применяли физическую силу к постояльцам и совершали другие нарушения, в результате чего «у некоторых постояльцев развилось расстройство психики и эмоционального состояния». Проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, прекращены трудовые отношения с главным врачом московской городской клинической больницы (ГКБ) им. Иноземцева, где выявлены издевательства над пациенткой.

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