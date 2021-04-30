Москва, , 13:05 — REGNUM Россия, несмотря на недружественные шаги по стороны Вашингтона, по-прежнему готова налаживать с США равноправное и конструктивное сотрудничество. Об этом 30 апреля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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При этом он подчеркнул, что с каждым подобным демаршем, таким как очередной пакет санкций, который глава Белого дома Джозеф Байден ввёл в отношении Москвы, мотивировав это «чрезвычайной угрозой национальной безопасности», исходящей от России, возможностей налаживания диалога между двумя государствами становится всё меньше.

«Главное условие для межгосударственных отношений — это доверие. Доверие либо есть, либо его нет», — пояснил Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Он добавил, что Вашингтон говорит одно, а делает другое.

«Когда партнёры заверяют нас в готовности налаживать конструктивный диалог и тут же заявляют, что все равно предпримут против нас недружественные действия, это вряд ли можно расценивать как многообещающий сигнал», — сказал секретарь российского Совбеза.

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По его словам, Россия с уважением относится к заявлениям американских партнёров о намерении налаживать диалог, но «предпочитает верить делам, а не словам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами могут наладиться, но «необходима обоюдная политическая воля».

Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю, и говорил о том, что Россия заинтересована в налаживании и восстановлении отношений с США. При этом аналогичные заявления Вашингтона о готовности вести диалог с Россией не совпадают с реальными делами, отметил официальный представитель Кремля.

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