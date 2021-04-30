Тбилиси, , 13:09 — REGNUM На предстоящих выборах мэра Тбилиси партия «Стратегия Строителя» не поддержит идею выдвинуть единого кандидата от оппозиции и создаст «третью мощную политическую силу для выдвижения своего кандидата». Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 30 апреля сообщил журналистам лидер партии, депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе.

Он прокомментировал заявление лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД), которые призвали все оппозиционные партии поддержать Нику Мелию.

«Если все оппозиционные партии поддержат кандидата от «Национального движения», то это будет «формула провала». А я хочу «формулу победы», — сказал Вашадзе.

Депутат добавил, что в «Стратегии Строителя» ещё не решили, кого выдвинуть кандидатом в мэры грузинкой столицы. Сам он готов отказаться от участия в этих выборах.

Напомним, в Грузии в октябре должны пройти выборы в органы самоуправления, в том числе выборы мэра Тбилиси. Сейчас главой грузинской столицы является Каха Каладзе, который является генеральным секретарём правящей партии «Грузинская мечта».

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