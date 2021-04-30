Берлин, , 13:04 — REGNUM В сети появились рендерные изображения новой модели Volkswagen Multivan T7. Размещены рендеры на сайте «Колёса.ру».

Рендер нового Volkswagen Multivan T7 “Колёса.ру”

Модель Multivan T7 на рендерах имеет другие пропорции в отличие от предыдущей версии. Переднее стекло машины на рендере больше, а капот укорочен. Светодиодные фары автомобиля станут зауженными к центру. Сбоку T7 можно будет узнать по дополнительным стойкам передних дверей. Однако всё это лишь предполагаемый дизайн авто, созданный на основе имеющейся информации.

На данный момент точно известно, что мультивен будет собран на платформе MQB. На этой же «тележке» изготовлен новый «каблучок» Volkswagen Caddy.

В моторной линейке автомобиля будут как бензиновые, так и гибридные силовые агрегаты. В будущем компания планирует собирать и полностью электрические модификации.

Премьера новинки состоится в ближайшие месяцы.

Ранее автопроизводитель Volkswagen представил в Шанхае (Китай) модернизированный кроссовер.

Teramont. Мощность основного мотора модели составляет 186 л. с., а самая мощная версия автомобиля оснащена «движком» производительностью 299 л. с.

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