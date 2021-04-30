Красноярск, , 13:02 — REGNUM Уголовное дело по факту похищения маленькой девочки возбуждено в Красноярске (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что утром 19 апреля неизвестный мужчина около дома на улице Пролетарской схватил маленькую девочку за руку и потащил её в сторону расположенных неподалеку гаражей. Девочка смогла ударить мужчину в глаз. Когда злоумышленник ослабил руку, ребёнок вырвался и убежал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля следствие объявило о проверке информации о нападении неизвестного мужчины на школьницу в Красноярске.

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