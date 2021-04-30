Москва, , 13:01 — REGNUM В День Победы — 9 мая — Московский Кремль будет закрыт для посетителей в связи с проведением военного парада и мероприятий к 76-летию Победы, сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ.

Также Московский Кремль будет недоступен для посетителей в первой половине дня 7 мая. Это связано с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Как сообщает ИА REGNUM, Московский Кремль и Мавзолей Ленина периодически закрывают из-за проведения каких-либо государственных мероприятий, например, Дня России.

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