Казань, , 13:20 — REGNUM В предстоящие майские праздники сотрудники управления Роспотребнадзора по Татарии продолжат контролировать соблюдение требований, введенных из-за коронавируса. Под пристальное внимание во время длинных выходных попадут наиболее посещаемые жителями места — театры, торговые центры и кинотеатры. Об этом сообщила заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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Она отметила, что сотрудники управления не уходят на выходные дни и продолжат работу. «С четвертого по седьмое мая мы будем работать. Надзорные мероприятия будут продолжаться, особенно прицельно мы посмотрим места, где будут проходить массовые мероприятия, — это театры, кинотеатры, торговые центры и другие объекты» — заявила спикер.

Также в майские праздники будут работать лаборатории, тестирующие жителей на COVID-19. Выходными днями станут только 2 и 9 мая, добавила Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию поступила первая партия антиковидной вакцины «КовиВак» в количестве 1560 доз. Новую вакцину вводят двукратно с интервалом в две недели. Вся партия была распределена по Казани.

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