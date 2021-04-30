Москва, , 13:01 — REGNUM Отказ правительства РФ реагировать на падение доходов граждан только укрепляет людей в мысли, что они будут становиться беднее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Доходы граждан не растут во многом из-за фанатичного нежелания властей поднимать россиянам зарплаты. На самом деле, сейчас происходит тихая катастрофа», — отметил Миронов.

При резком обвале доходов люди хотя бы могут надеяться, что будет некоторые отскок по уровню жизни, и завтра они, может быть, будут жить чуть лучше, чем сегодня, но доходы граждан начали падать задолго до пандемии, это продолжается уже лет семь, констатировал парламентарий.

«Теперь падение ускоряется, а отказ правительства хоть как-то реагировать на проблему низких зарплат и бедности работающих только укрепляет людей в мысли, что с каждым годом они будут становиться только беднее», — отметил Миронов.

Росстат обнародовал данные о доходах граждан в I квартале 2021 года. Реальные располагаемые доходы граждан страны снизились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 26,7% к IV кварталу 2020 года.

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