Кострома, , 13:15 — REGNUM Новым начальником государственной жилищной инспекции Костромской области с приставкой «и. о.» стала Лариса Петухова. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы региона передаёт ИА REGNUM.

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Прежний руководитель Татьяна Шорохова, возглавлявшая инспекцию с 1999 года, ушла на пенсию. Ранее Петухова занимала должность заместителя начальника инспекции.