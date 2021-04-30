Сменился руководитель жилинспекции в Костромской области
Кострома, 30 апреля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Новым начальником государственной жилищной инспекции Костромской области с приставкой «и. о.» стала Лариса Петухова. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы региона передаёт ИА REGNUM.
Прежний руководитель Татьяна Шорохова, возглавлявшая инспекцию с 1999 года, ушла на пенсию. Ранее Петухова занимала должность заместителя начальника инспекции.
Справка: Инспекция появилась в Костромской области в 1995 году и на протяжении 10 лет действовала в структуре государственного предприятия ЖКХ «Костромакоммунсервис». В 2005 году инспекция стала самостоятельным органом исполнительной власти региона. В её функции входит слежка за соблюдением жилищного законодательства, лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами на территории области.