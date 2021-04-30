Чита, , 13:00 — REGNUM В Забайкальском крае уже начался клещевой сезон. По данным территориального управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью уже обратилось 120 человек (в том числе, 38 детей до 17-и лет).

В медицинские организации Читы с жалобами на укусы этих опасных кровососущих насекомых обратилось 42 человека. Укусы зарегистрированы в Акшинском, Александрово-Заводском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском. Карымском, Красночикойском, Кыринском, Могочинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Нерчинско-Заводском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском, Читинском, Шелопугинском, Тунгокоченском, Агинском, Дульдургинском, Могойтуйском районах и г. Чите.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай укуса зафиксирован 25 марта 2021 года в Карымском районе.

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