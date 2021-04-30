Москва, , 12:58 — REGNUM Пик второго весеннего звездопада Майские Аквариды придётся на 5 и 6 мая, звездопад продлится весь май. Об этом сообщает 30 апреля пресс-служба Московского планетария.

Звёздный дождь, начавшийся 19 апреля, «льётся» из созвездия Водолея, а на середину майских праздников придётся наибольшее количество метеоров, до 50 в час.

«Майские Аквариды — красивый и богатый метеорный поток. Его источником является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея», — пояснили в планетарии.

Наблюдать звездопад — быстрые белые метеоры со следами — лучше с 2:00 по московскому времени и до рассвета. Убывающая Луна незначительно помешает наблюдениям.

Орентиром для наблюдения служит астеризм Летний Треугольник. Смотреть нужно в область неба между ним и юго-восточным горизонтом.