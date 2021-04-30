Рязань, , 13:01 — REGNUM В Белгородской области 30 апреля подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 63 пациента, подтверждена смерть от осложнений у двух мужчин. На вакцинацию от COVID-19 записались 4607 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлено 36 770 носителей инфекции. Справились с заражением 32 764 человека. Продолжают лечение в стационарах 873 пациента, амбулаторно — 2502 человека. На самоизоляции находится 9091 белгородец. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончался 631 пациент.

Записались на вакцинацию 226 524 белгородца. Двукратные прививки получили 136 253 добровольца.