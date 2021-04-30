Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 в Свердловской области продолжится в торговых центрах даже в майские праздники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Медработники специально решили выйти в праздничные дни, чтобы привить жителей от инфекции. «Единственная просьба к населению: не создавать искусственный ажиотаж», — призвал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. Не нужно приходить заранее, до открытия торговых центров.

Вакцинация будет проходить с 30 апреля по 13 мая 2021 года в 10 ТЦ, в центре культуры и досуга «Садовый», а также в аэропорту «Кольцово». Кроме того, поставить прививку можно будет в Верхней Пышме (у магазина Кировский на улице Орджоникидзе) и Нижнем Тагиле (в ТРЦ «DEPO»).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено более 86 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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