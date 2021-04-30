Миннеаполис, США, , 12:57 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 126:114.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записавший на свой счёт 37 очков.

В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал разыгрывающий Рики Рубио, набравший 26 очков.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 27-е место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» идёт на 17-м месте.

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