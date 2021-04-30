Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Большинство фонтанов Санкт-Петербурга будут запущены 1 мая. В этом году в Северной столице будут работать 65 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал».

Кроме того, в честь 76-й годовщины Победы 9 мая состоится запуск главного фонтана Московского парка Победы — фонтана «Слава», фонтанных комплексов на Московской площади и площади Ленина, фонтанов в Южно-Приморском парке Победы, на Павловской улице в Колпино, фонтана со светомузыкальным сопровождением в сквере на Торговой площади в Петергофе, фонтана «Крестики-Нолики» в переулке Свободы в Сестрорецке.

«Перед открытием все сооружения успешно прошли пуско-наладку, в период межсезонья было проведено полное комплексное обслуживание фонтанов, заменены необходимые элементы», — заверили в «Водоканале».

Среди фонтанов, которые запустят в эксплуатацию в 2021 году, будут пять объектов, реконструированных и прошедших капитальный ремонт в 2020 году. Отметим, что в текущем году программа по возрождению городских фонтанов будет продолжена.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2020 году в Петербурге возродили пять фонтанов