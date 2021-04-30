Ярославль, 30 апреля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Ярославле задержан заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Константин Андрейченко. Об этом сообщает портал «Ярновости».

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По данным портала, Андрейченко был задержан 29 апреля по подозрению в получении взятки.

В Агентстве по муниципальному заказу Константин Андрейченко курировал федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», более известный в регионе как губернаторский проект «Решаем вместе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля также был задержан советник мэра по рекламе и торговле Сергей Бакшин.