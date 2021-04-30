Улан-Удэ, 30 апреля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Избитого четырьмя взрослыми людьми 12-летнего мальчика в Бурятии могут взять под государственную защиту. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, ребёнку угрожают расправой.

Иван Шилов ИА REGNUM Алкоголь.

По словам матери мальчика, сожитель одной из обвиняемых женщин, не участвовавший в избиении, при встрече пытался их запугать. Правоохранители намерены возбудить по этому факту уголовное дело.

«Также следователем в органы внутренних дел направлено поручение о применении мер государственной защиты в отношении мальчика и его мамы», — отметили в ведомстве.

Напомним, нападение на школьника произошло вечером 17 апреля — двое мужчин и две женщины поймали его в подъезде и жестоко избили. Накануне он вступился за своего деда, у которого пьяные соседи требовали денег на выпивку. Все обвиняемые в настоящее время находятся под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, на громкое дело обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин, поручив представить мальчика к награде. Его также позвали учиться в кадетский корпус СК.

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