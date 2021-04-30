Сеул, , 12:56 — REGNUM С начала пандемии коронавируса по 15 апреля в КНДР сдали тест на коронавирус 24 542 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно опубликованным данным, еженедельно тестирование в стране проходили порядка 700 человек.

Известно, что в период с 9 по 15 апреля тестирование в КНДР прошли 716 человек. У 101 из которых наблюдались симптомы респираторного заболевания, гриппа или высокая температура в период самоизоляции. При этом о случаях заражения не сообщается.

Напомним, что в КНДР действуют жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, однако в последнее время наблюдаются послабления в отношении торговли с Китаем.

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