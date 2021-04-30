Москва, , 12:48 — REGNUM Педагоги могут использовать Цифровую образовательную среду как вспомогательный инструмент для проведения уроков, а дети могут общаться, не попадая на непроверенный контент. Об этом в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы реализуем проект по Цифровой образовательной среде. Мы помогаем решать проблемы, которые есть в образовании, с использованием ЦОС. Для учителя это проверенный контент, который может использовать учитель для мотивации учеников либо объяснения материала. Это система видеосвязи для общения педагогов, для связи родителей. Это система своей соцсети, которая позволяет школьникам общаться между собой из разных городов и регионов, и где нет непроверенного контента», — сказал Кравцов.

По его словам, в министерстве учитывают мнение учителей по ЦОС: «Также при окончательном решении мы учтём все мнения».