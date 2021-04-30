Оренбург, , 12:48 — REGNUM В Оренбургской области по фактам организации занятия проституцией и вовлечением в нее несовершеннолетних возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По делу проходит полицейский. Ему инкриминируют взяточничество. Про данным следствия, правоохранитель за взятки оказывал преступное покровительство сутенёру. Организатор предлагала услуги проституток, в том числе несовершеннолетних, в гостиницах и саунах с августа 2019 года.

Сейчас 29-летняя организатор преступной деятельности и сотрудник полиции задержаны. К уголовной ответственности привлекают еще трех человек, осуществлявших охранную функцию незаконной деятельности.

Уголовное дело возбуждено по материалам управления собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полицейского ведомства, назначено проведение служебной проверки. Сотрудник, будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной.