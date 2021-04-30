Москва, , 12:46 — REGNUM В Госдуме назвали слишком жесткими требования к тонировке автомобилей и предложили альтернативу, передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля.

«Принципиальная позиция ЛДПР в этом отношении — либо пересмотреть ГОСТы, позволив автовладельцам выходить за необоснованно жесткие нормативные рамки, либо вообще отменить штраф за тонировку», — отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что Россия — большая страна и климатически, и с точки зрения перепадов солнечной активности.

«Порой тонировка, наоборот, способствует повышению безопасности на дорогах. Например, в южных регионах, в условиях яркого солнца, жары нетонированные или недостаточно тонированные стекла создают явный дискомфорт для водителя при управлении ТС», — рассуждает парламентарий.

В Москве в рамках массового рейда ГИБДД по устранению неправильной тонировки, который проходил с 19 по 28 апреля, к ответственности было привлечено более 17 тыс. водителей, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

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