Москва, , 12:44 — REGNUM По итогам 2020 года Россия вошла в топ-10 стран по показателю общего образования. Об этом в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Несмотря на то, что мы работали 100% в дистанционном формате в прошлом году, Российская Федерация улучшила свои показатели, которые касаются вхождения России в число 10 ведущих стран мира по общему образованию», — сказала Голикова.

По её словам, согласно изначальным прогнозам, Россия должна была занять 14-е место: «Пусть это небольшой шаг, но в сложный период 2020 года для системы образования это очень важно».