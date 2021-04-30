Москва, , 12:43 — REGNUM Воронежская область названа в числе 15 регионов Российской Федерации, которые до сих пор не объявили конкурсы в рамках национального проекта «Образование». Информация прозвучала 30 апреля на итоговой коллегии Минпросвещения РФ.

«Есть регионы, которые ещё не объявили конкурсы. Мы продлеваем срок до 15 мая по нацпроектам. Если не будет заявок — мы будем принимать административные меры и информировать губернаторов», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Это регионы, которые фактически срывают национальный проект», — добавил Кравцов.

Между тем, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов 28 апреля во время эфира в паблике облправительства «ВКонтакте» заявил, что «темпы строительства общеобразовательных и дошкольных учреждений в Воронежской области очень неплохие». Он уточнил, что с 2019 по 2021 год введено в эксплуатацию 19 объектов образования.