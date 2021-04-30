Бишкек, , 12:43 — REGNUM Конфликтная на киргизско-таджикской границе будет урегулирован уже к вечеру сегодняшнего дня. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев по итогам встречи с главой органов нацбезопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым 30 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

По словам руководителя киргизстанских спецслужб, уже сегодня таджикские военные покинут территорию Киргизии.

Также Ташиев пообещал, что не уедет из Баткенской области до тех пор, пока ситуация на приграничных территориях не будет полностью стабилизирована.

«В ближайшие несколько дней мы обязательно решим проблему демаркации и делимитации границ, и сразу же установим проволочные заграждения», — подчеркнул он.

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