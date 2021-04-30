Барнаул, , 12:47 — REGNUM Алтайский край вошёл в число 15 регионов, руководству которых до сих пор не объявило конкурсы в рамках нацпроекта «Образование». Об этом стало известно в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ, которую 30 апреля провёл глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, административные меры последуют, если до 15 мая не подадут заявки: Астраханская область, Дагестан, Тверская область, Алтайский край, Курганская область, Костромская область, Севастополь, Новосибирская область, Воронежская область, Удмуртия, Еврейская автономная область, Чувашия, Ленинградская область, Рязанская область и Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2021 года школу №136 и детские сады №277 и 280 в Барнауле посетил заместитель министра просвещения Российской ФедерацииАндрей Николаев. Он проверил реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография» в образовательных учреждениях города. Итоги проверки обнародованы не были.

Всего на реализацию национального проекта «Образование» в Алтайском крае до 2023 года предусмотрено более четырёх миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов.

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