Москва, , 12:42 — REGNUM Минпросвещения РФ создало систему мотивирующего мониторинга, в рамках которого отслеживает сильные и слабые стороны образования в регионах. Об этом в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы создали систему мотивирующего мониторинга, куда погрузили основные показатели, по которым работает регион. Мы видим сильные и слабые стороны каждого региона, чтобы работать над тем, чтобы школьник получал качественное образование, а учителя имели необходимые условия работы», — сказал Кравцов.

По его словам, основные направления для министерства — повышение образовательных результатов, создание условий для работы учителей и обучения школьников и развитие инфраструктуры: «Мы акцентировали внимание в рамках нацпроекта не только на поддержку городских, но и сельских школ, на их материально-техническое обеспечение».