Казань, , 13:00 — REGNUM В столице Татарии в исправительной колонии №19 планируют запустить производство мороженого. Данную идею намерены воплотить за счет прибыли, полученной от производственной деятельности исправительного учреждения. Уже закупается оборудование для производства сладкого лакомства.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН по РТ, для изготовления мороженого в исправительном учреждении планируют открыть новый производственный цех, благодаря этому появятся возможности для трудоустройства большего числа осужденных, заработок которых пойдет в счет погашения исковых обязательств.

Данный вид выпускаемой продукции в дальнейшем будут реализован через магазин для осужденных при исправительном учреждении.

ИА REGNUM напоминает, в тюменской колонии-поселении при ЛИУ-19 регионального УФСИН России организовано совместное с предпринимателями производство по изготовлению железобетонных колец.

Читайте также: В тюменской колонии запускают производство бетонных конструкций