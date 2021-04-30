Москва, , 12:44 — REGNUM С начала 2021 года по март включительно на вторичном авторынке России выросли на 4,4% продажи автомобилей с пробегом. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, за первые три месяца 2021 года в России было перепродано 1 113 475 подержанных машин. Самые большие продажи на вторичном авторынке в отчетный период наблюдались в C-сегменте. За первый квартал подержанные машины этого сегмента приобрели 310 758 человек (+2,6%).

На втором места оказались автомобили с пробегом сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) с результатом 295 255 проданных машин (+ 6,5%). Кроме того, на 3% выросла реализация машин с пробегом В-сегмента (238 970 экз.) и на 4% — автомобилей класса D (76 177 экз).

Положительная динамика продаж также отмечается в сегменте B+. Автомобилей с пробегом этого сегмента в России за отчетный период было перепродано 69 792 единицы (+6%). За первый квартал выросли продажи машин Е-сегмента (57 562 шт.; +2,7%) и минивэнов (35 693 шт.; +16,3%).

При этом продажи автомобилей А-сегмента, наоборот, упали на 2%, до 16 852 экземпляров.

Напомним, в марте 2021 года в России выросли на 11% продажи подержанных машин класса премиум, до 47 тыс. экземпляров.

Читайте также: В Москве снизились продажи новых легковых машин