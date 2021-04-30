Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали неоднократно судимого мужчину, по подозрению в насилии над четырёхлетними дочерями-близнецами. Об этом 30 апреля сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

43-летний мужчина был задержан по подозрению в сексуальном насилии над своими четырехлетними дочками, продолжавшегося на протяжении почти года, с мая 2020 года по апрель 2021 года. Девочки в настоящий момент находятся в больнице.

Как стало известно ИА REGNUM, в 1998 году мужчина был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, после чего еще четыре раза привлекался к уголовной ответственности за наркотики.