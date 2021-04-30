Ташкент, , 12:41 — REGNUM Развитие ситуации на таджикско-киргизской границе обсудили президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, сообщили 30 апреля в пресс-службе узбекского лидера.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

«Президент Узбекистана поддержал достигнутые таджикской и киргизской сторонами договоренности», — говорится в сообщении. Стороны отметили важность переговоров для урегулирования ситуации.

Собеседники также обсудили подготовку к предстоящему визиту Шавката Мирзиёева в Душанбе. Кроме того, стороны высоко оценили результаты встречи премьер-министров Узбекистана и Таджикистана в Ходженте.

Читайте ранее в этом сюжете: Мирзиёев и Жапаров обсудили конфликт на киргизско-таджикской границе