Москва, , 12:41 — REGNUM О том, какая погода ожидает жителей столицы России и Подмосковья в ближайшие дни, рассказала 30 апреля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«1 мая ночь будет дождливая, днём в облаках будут появляться просветы, дождь будет местами и только небольшой. Минимальная температура в Москве — +5…+7 °С, максимальная днём — +12…+14 °С. 2 мая, на праздник Пасхи, переменная облачность уже без осадков, ночная температура — +3…+5 °С, в пониженных местах до 0 °C, местами до слабоотрицательных значений. Дневная температура — +13…+15 °С», — приводит ее слова RT.

При этом синоптик уточнила, что наиболее дождливым в столичном регионе в первые майские пять дней, как ожидается, станет 3 мая.

«На столичный регион будет выходить южный циклон, ожидается ночью дождь, местами сильный, днём просто дождь, но будет относительно тепло, потому что на короткое время мы окажемся в тёплом секторе этого циклона», — добавила Позднякова.

Также она уточнила, что ночью в этот день температура воздуха составит +6…+8 °С, а днем — +13…+15 °С.

«Ветер будет довольно плотным, пока что южным — 7—12 м/с. 4 мая мы быстро попадаем в тыл этого циклона. Дождей, конечно, станет меньше, но и тепла в том числе», — заключила синоптик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 30 апреля, в Москве будет облачно, дождь, во второй половине дня местами гроза. Температура воздуха — +13…+15 °C.